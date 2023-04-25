زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لولاية ثانية، قائلة إن موسكو ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الحقيقية.



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وقالت زاخاروفا في بث "القناة الأولى": "إننا سننطلق من الخطوات الفعلية التي ستتخذها واشنطن في السياسة الحقيقية".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا في وقت سابق من هذا اليوم أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في عام 2024.



وكانت وسائل إعلام أمريكية تتوقع أن يعلن بايدن عن خططه للترشح لولاية ثانية في 25 أبريل الجاري بالذات أي بعد مرور 4 سنوات بالضبط منذ إعلانه عن الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2020.

روسيا اليوم