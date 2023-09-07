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الخميس، 07-09-2023 06:33 م

بايدن يلغي قرارات نفطية لترامب

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الوكيل الاخباري- قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء تصاريح تطوير حقول نفط وغاز في منطقة القطب الشمالي، الواقعة في ألاسكا، والتي كان قد منحها الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية ولايته.

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وقام الرئيس بايدن بإلغاء تصاريح تطوير حقول طاقة في محمية الحياة البرية الوطنية في منطقة القطب الشمالي، الواقعة في ألاسكا، وقال إن "درجة الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من بقية العالم بسبب أزمة المناخ، وعلينا مسؤولية حماية هذه المنطقة التي لا تقدر بثمن".

 

من جهتها صرحت وزيرة الداخلية الأمريكية، ديبرا هولان، أمس الأربعاء، بأنه تم إلغاء سبعة تصاريح أصدرتها إدارة ترامب، وجاء ذلك بعد أن كانت إدارة بايدن قد علقتها في 2021، بحسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم فرض قيود على تطوير واستثمار حقول النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي وألاسكا.


 




 

 


 

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