الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الأحد، 27-03-2022 08:10 ص

بايدن ينوي فرض ضريبة جديدة على أصحاب المليارات

دولارات 2


الوكيل الإخباري - قالت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن ينوي فرض ضريبة جديدة مقدارها 20٪ على أصحاب المليارات.

اضافة اعلان


ونقلت القناة أمس السبت عن وثيقة حصلت عليها، أن الرئيس الأمريكي يخطط لاقتراح حد أدنى لضريبة الدخل بنسبة 20٪ للأسر الأمريكية التي يزيد إجمالي أصولها عن 100 مليون دولار.


وتقول الوثيقة إنه من المتوقع أن تدر هذه العملية على خزينة الدولة خلال السنوات العشر القادمة حوالي 360 مليار دولار.


ووفقا للقناة، أكثر من نصف هذا المبلغ، سيتم الحصول عليه من الضرائب المحصلة من الذين تزيد ثروتهم عن مليار دولار.


وحسب المعلومات المتوفرة لدى القناة، سيقدم بايدن اقتراحه في 28 مارس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-637654088692494881-249

العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار

thumb-british-flag-union-jack-flag-of-great-britain-europe-silk-texture

بريطانيا : شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن موسكو

مسدس -(تعبيرية)

سوريا تعلن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

624053304c59b70d82750688

سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

images

المخابرات الأوكرانية: سنشن قريباً حرب عصابات ضد الروس

85-003325-turkey-bosphorus-strait-mine-2

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور