بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان

الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وذكّر بايدن بمعاناة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع شباط الماضي وكذلك ضحايا الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت باكستان العام الماضي.



وقال الرئيس الأميركي "في فترة التأمّل المقدّسة هذه، تجدّد الولايات المتّحدة التأكيد على دعمها للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار".

وأضاف "اليوم على وجه الخصوص، نتذكّر الحقّ العالمي للإنسان في أن نمارس ونصلّي ونبشّر بمعتقداتنا الدينية بطريقة سلمية وعلنية"

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