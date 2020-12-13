بتوجيه من السيسي.. استبدال سيارات المصريين القديمة بجديدة

الوكيل الاخباري - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ البرنامج القومي الذي ينص على استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

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وأمر السيسي بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد، وفق وسائل إعلام مصرية.



وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، إن المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي، وقبل العمل على المشروع تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود محطات الغاز لتلبية طلبات البرنامج القومي.



وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة في مصر، و‏البداية سوف تكون بـ70 ألفا، منها 55 الف سيارة أجرة.

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