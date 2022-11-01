بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - بدأ الإسرائيليون، الثلاثاء، في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء الكنيست للمرة الخامسة في أقل من 4 سنوات، وسط منافسة شرسة على 120 مقعدا.

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ودخلت إسرائيل دائرة مفرغة من الانتخابات منذ عام 2019، وهو نفس العام الذي شهد توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، رغم نفيه لها، فيما يأمل الناخبون هذه المرة في كسر حالة الجمود بين السياسي الأكثر هيمنة في جيله ومنافسيه الكثر.



وتنظم الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية طوال يوم الانتخابات.



ووضع الكنيست ترتيبا لنقل الناخبين بالمواصلات العامة مجانا يوم الانتخابات الذي سيكون عطلة، بينما يبدأ ظهور النتائج الأولية فجر الأربعاء.

سكاي نيوز



