الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الثلاثاء

انخفاض أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ولي العهد يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في الجزائر

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

أردني يطعن لاجئة أوكرانية في ألمانيا

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم في عين الباشا

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن شاغر وظيفي

زلزال بقوة 5.1 درجة في سواحل إيطاليا

الثلاثاء، 01-11-2022 08:26 ص

بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ك


الوكيل الإخباري - بدأ الإسرائيليون، الثلاثاء، في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء الكنيست للمرة الخامسة في أقل من 4 سنوات، وسط منافسة شرسة على 120 مقعدا.

اضافة اعلان


ودخلت إسرائيل دائرة مفرغة من الانتخابات منذ عام 2019، وهو نفس العام الذي شهد توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، رغم نفيه لها، فيما يأمل الناخبون هذه المرة في كسر حالة الجمود بين السياسي الأكثر هيمنة في جيله ومنافسيه الكثر.


وتنظم الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية طوال يوم الانتخابات.

ووضع الكنيست ترتيبا لنقل الناخبين بالمواصلات العامة مجانا يوم الانتخابات الذي سيكون عطلة، بينما يبدأ ظهور النتائج الأولية فجر الأربعاء.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية جديد

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

8888

أردني يطعن لاجئة أوكرانية في ألمانيا

زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة في سواحل إيطاليا

59608fb84bed1c6075f7c404b23432b7

وزير خارجية اليمن يدعو الدول العربية لإدراج جماعة الحوثي كجماعة إرهابية

635fb16b4c59b716a64b1dc2

مصدر إعلامي: الجزائر تتجه لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا

635f99d94c59b714f561e949

الثلوج الأولى لهذا العام تغطي موسكو وتعرقل حركة الطيران