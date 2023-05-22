الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 11:38 ص

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

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الوكيل الإخباري- تسبب ثوران بركان إتنا الإيطالي، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، بإغلاق مطار كاتانيا القريب من صقلية، وفقا لما أعلنته السلطات الإيطالية الليلة الماضية.

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وذكر بيان لإدارة المطار نقلته وكالة أنباء" آكي" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن البركان قذف الدخان والرماد ما أجبر السلطات على إغلاق المطار، وأنه بسبب الانفجارات البركانية والكميات الكبيرة من الرماد البركاني التي غطت مسطحات المطار، تم تعليق الرحلات لحين استعادة شروط السلامة.


ويبلغ ارتفاع البركان 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا.

 




 

 


 

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