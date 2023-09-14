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الخميس، 14-09-2023 12:34 ص

برلماني روسي: قد نعيد النظر في شروط عمل "واتس آب" في روسيا

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الوكيل الاخباري- أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي أنطون غوريلكين أن روسيا قد تعيد النظر في موقفها إزاء شروط عمل تطبيق "واتس آب" في البلاد.

وقال غوريلكين، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما: "لقد تحدثت عن خدمة القنوات في "واتس آب". وإذا بدأ منتج شركة "ميتا" المتطرفة بتوسيع دائرة خدماته باتجاه نشر المعلومات، فإن الموقف الرسمي إزاء نشاطه على أراضي روسيا قد يعاد النظر فيه".

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة "واتس آب" عن إطلاق خدمة "القنوات" على تطبيقها لتبادل الرسائل.


وجدير بالذكر أن "واتس آب" تابع لشركة "ميتا" المدرجة على قائمة التطرف في روسيا، وهي تمتلك كذلك موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اللذين تم حجبهما في روسيا في مارس عام 2022.


 




 

 


 

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