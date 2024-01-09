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الثلاثاء، 09-01-2024 11:58 ص

برلمان كوريا الجنوبية يصادق على تشريع يجرم استهلاك لحوم الكلاب

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الوكيل الإخباري - صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على تشريع يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهو تقليد عمره قرون.

ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات. وسيصبح قانونا بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل الرئيس يون سوك يول، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.

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ومن شأن مشروع القانون أن يجعل عملية ذبح وتربية وتجارة بيع لحوم الكلاب للاستهلاك البشري غير قانونية اعتبارا من عام 2027، ويُعاقَب على مثل هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.


وقد واجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب المتضائلة في البلاد.


وأظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن غالبية الكوريين الجنوبيين لم يعودوا يأكلون لحم الكلاب.

 

RT

 




 

 


 

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