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الأحد، 17-12-2023 09:24 ص

مراسم تشييع وجنازة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح - بث مباشر

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الوكيل الإخباري - تشيّع الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وكان وصل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق والذي ستقام فيه صلاة الجنازة.

 

وتقدم أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.

 

 

CNN











 

 

 




 

 


 

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