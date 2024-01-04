"يونهاب": واشنطن وسيئول تنهيان أول مناورات مشتركة في العام الجديد الجمعة

الوكيل الإخباري - أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية باستخدام الذخائر الحية على الحدود مع كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي، وأعلنتا أن المناورات ستنتهي يوم غد الجمعة.



ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انطلقت المناورات يوم الجمعة الـ29 من ديسمبر 2023 بالقرب من مدينة بوتشون وستستمر حتى يوم غد الجمعة الـ5 من يناير 2024.

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وبحسب الوكالة تعتبر هذه المناورات المشتركة الأولى بين واشنطن وسيئول للعام الجاري، وانطلقت بهدف رفع مستوى الاستعداد المشترك "لصد تهديدات بيونغ يانغ".

وشارك في هذه المناورات ما يقرب من 110 وحدات عسكرية من كلا الجانين، حيث تم التدرب على استخدام مختلف المعدات والأسلحة العسكرية من دبابات وعربات للمشاة والطائرات.

RT