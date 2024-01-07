كوريا الشمالية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على ساحلها الغربي

الوكيل الإخباري - أجرت كوريا الشمالية اليوم الأحد تدريبات بالذخيرة الحية في ساحلها الغربي، في ظل تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وسيئول.



وأجرى الجيش الكوري الشمالي التدريبات شمال جزيرة يونبيونغ، الواقعة على خط المواجهة في كوريا الجنوبية.

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ولم تسقط قذائف مدفعية لكوريا الشمالية جنوب خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا للمصدر.



وأصدرت بلدة أونغ جين، التي تتمتع بالولاية القضائية على الجزر الشمالية الغربية لكوريا الجنوبية، تحذيرا لجزر خط المواجهة مع سماع نيران المدفعية من الجانب الكوري الشمالي.



وقالت البلدة في رسالة نصية أرسلت إلى سكان الجزر: "القوات في جزيرة يونبيونغ ترد على ذلك، لكن ننصح السكان بتوخي الحذر من الأنشطة الخارجية.



وأجرت كوريا الشمالية التدريبات بالذخيرة الحية من ساحلها الجنوبي الغربي لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تصاعد التوتر بالقرب من الحدود البحرية.

RT