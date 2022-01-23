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الأحد، 23-01-2022 12:45 م

بريطانيا .. احتجاز شحنة مخدرات بقيمة 20 مليون دولار في خليج عٌمان

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات البريطانية عن احتجاز قواتها البحرية شحنة كبيرة من المخدرات في خليج عٌمان.

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وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الشحنة التي احتجزتها السفينة Montrose التابعة للبحرية الملكية والمنتمية إلى "القوات البحرية المشتركة" (CMF) تزيد عن طن من المخدرات وتقدر قيمتها بقرابة 15 مليون جنيه (أكثر من 20 مليون دولار أمريكي).


وأوضح البيان أن العسكريين البريطانيين، خلال عملية استمرت نحو 10 ساعات، احتجزوا قاربا مشبوها في المياه الدولية قبالة سواحل عمان واكتشفوا على متنه 663 كيلوغراما من الهيروين و83 كيلوغراما من الميثامفيتامين و291 كيلوغراما من الحشيش والماريخوانا.

وشدد البيان على أن هذه العملية أتاحت منع احتمال تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى المملكة المتحدة وحرمان مجرمين منظمين مرتبطين دائما بتمويل الإرهاب من أرباحهم في هذه الشحنة.


ولم يكشف البيان عن اسم القارب والدولة التي يبحر منها.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن احتجازها في خليج عمان سفينة قادمة من إيران وعلى متنها شحنة كبيرة من مادة كيماوية قد تستخدم في تصنيع المتفجرات.

 

روسيا اليوم

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