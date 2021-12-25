وفاة 16 مهاجراً في غرق قارب قبالة سواحل اليونان

الوكيل الإخباري- توفي 16 شخصا في غرق قارب للمهاجرين في بحر ايجة، مساء أمس الجمعة، بعد يوم على حادث مماثل أدى الى مقتل 11 مهاجرا آخرين، في ثالث حادث من نوعه منذ الأربعاء.

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وانتشل خفر السواحل اليوناني جثث 16 شخصا هم 12 رجلاً وثلاث نساء وطفل واحد، في غرق القارب بالقرب من جزيرة باروس.



وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني، إن نحو تسعين شخصا هم 52 رجلا و11 امرأة و27 طفلا تم إنقاذهم وإجلاؤهم الجمعة قرب جزيرة أنتيكيثيرا، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم السبت .



وأضاف أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لأنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه".

ومساء الخميس، انتشلت 11 جثة من مركب كان يقل نحو مئة شخص، وانقلب قرب جزيرة صغيرة شمال جزيرة أنتيكيثيرا .

بترا