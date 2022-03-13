الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

الملك يصل إلى المقر الحكومي في أوسلو

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

الغاء 8 رحلات طيران بين الأردن وتركيا منذ يوم أمس

الخدمات الطبية تقرر تحويل مرضى كورونا إلى "الميداني العسكري" في الزرقاء

تضامن: تراجع عدد المدارس في المملكة بنسبة 5.6% خلال العام الدراسي 2021

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة مطلع الشهر المقبل

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 456 مليونا

الأحد، 13-03-2022 11:32 ص

بريطانيا: الروس يحاولون حصار القوات الأوكرانية شرقاً

elaosboa95071-1


الوكيل الإخباري-مع استمرار الصراع بين موسكو وكييف، أكدت بريطانيا، اليوم الأحد، أن الروس يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد، أثناء تقدمها من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي يومي نُشر على حسابها على تويتر، أن "القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف، وهي تتطلع للتوجه غربا نحو أوديسا".


إلا أنها أكدت أن روسيا "تدفع ثمنا باهظا لكل تقدم لها مع استمرار القوات المسلحة الأوكرانية في المقاومة القوية بمختلف أنحاء البلاد".


يذكر أن منطقتي خاركيف وماريوبول شهدتا على مدى الأيام الماضية هجمات عنيفة. في حين رأى مصدر عسكري فرنسي في حديث لوكالة فرانس برس، أن "الروس يحاولون الحصول على ما لم يحصلوا عليه بالقتال، من خلال الجوع واليأس"، متهما إياهم "باستهداف السكان والمدنيين، لأنهم لا يستطيعون قهر الجيش الأوكراني"، حسب قوله.

وتخضع مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق البلاد بين شبه جزيرة القرم ودونباس، لحصار منذ أيام عدة، من قبل القوات الروسية، وتعيش وضعا حرجا، بل "ميئوسا منه تقريبا"، بحسب وصف منظمة أطباء بلا حدود.


كما تفتقر إلى الطعام، فيما يحرم سكانها من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات.


في حين فشلت سابقا محاولات عدة لإجلاء مئات آلاف المدنيين العالقين هناك.


العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1ND93D

البعثة الدولية ببغداد تستنكر الهجوم الصاروخي ضد اربيل

غرق-مركب

غرق 19 مهاجراً انقلب زورقهم بالبحر المتوسط

202764

الدفاع الأوكرانية: قوات بيلاروسية قد تدخل لدعم الروس

360521_51_1647152848

غارة جوية على قاعدة عسكرية أوكرانية قرب الحدود البولندية

_116991897_tv065729428

العراق : إصابة مدني بهجوم أربيل

resized_1565f-541f1d0dthumbs_b_c_ab3efb5c89adec0a9ec18892d965647a

استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق

أخبار متعلقة
2020-04-20T000000Z_1367800827_RC298G97XTWB_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA (2)

قائمة بأبرز الاثرياء الروس المستهدفين بالعقوبات الغربية

امريكا

الولايات المتحدة تعتزم إعلان عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء

6213a121a1602

بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع الغرب يشكّل تهديداً جدياً وكبيراً لنا

620f4e4c4236043c9147e909

استقالة السفيرة الأفغانية في الولايات المتحدة تحت ضغط من واشنطن

بريطانيا

بريطانيا تتهم روسيا بنشر معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا

6210e9ad11278 (1)

أمريكا: الجيش الروسي يستعد لضرب أوكرانيا.. والكرملين يعلن استخدام صواريخ بالستية وكروز