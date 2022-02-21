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الإثنين، 21-02-2022 04:30 م

بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع الغرب يشكّل تهديداً جدياً وكبيراً لنا

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، إنّ روسيا تواجه تهديدا "جديا" و"كبيرا جدا" في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة.

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وأوضح بوتين، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني أن "استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلدنا يشكل تهديدا جديا وكبيرا جدا بالنسبة إلينا"، مؤكدا أن أولوية موسكو "ليست المواجهة بل الأمن".


وأعلن، أن روسيا تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما.

 

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي "الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية في هذا الاتجاه".

 




 

 


 

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