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الأربعاء، 24-04-2024 02:11 م

حادث بحري جنوب غربي عدن

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "آمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها على دراية بحادثة وقعت في جنوب غربي مدينة عدن، جنوب اليمن.اضافة اعلان


وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" إنه "في 24 أبريل وقع حادث قبالة ميناء جيبوتي. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الحوثيين في اليمن، ينفذون منذ أكتوبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة"، بحسب قولهم.

وبينما أدت الهجمات إلى عرقلة التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد مواقع للحوثيين على الأراضي اليمنية، فيما تعمل العديد من الدول في إطار تحالفات بحرية لحماية وتأمين مرور السفن.


 




 

 


 

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