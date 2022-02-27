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الأحد، 27-02-2022 02:25 م

بريطانيا تؤيد دعوة زيلينسكي للأجانب للقتال في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إن بلادها تؤيد دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للأجانب للقتال ضمن وحدات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا.

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وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا أؤيد ذلك تماما. يقاتل شعب أوكرانيا من أجل الحرية والديمقراطية، ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل أوروبا بأسرها. إذا أراد الناس المساعدة في القتال، فسأدعم ذلك ".


وأشارت تراس إلى أن لندن، ستزود السلطات الأوكرانية بالأسلحة والمساعدات الإنسانية، وستستخدم أيضا آليات للمساعدة الاقتصادية.

 

يوم الأحد، ذكرت الأنباء، أن زيلينسكي أعلن تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد. ووفقا لهذه الأنباء، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن كل من يريد أن يأتي ويقف إلى جانب الأوكرانيين، يمكنه فعل ذلك.

روسيا اليوم

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