الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 11:44 ص

بريطانيا تخصص 22 مليار دولار إضافية للدفاع

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الوكيل الاخباري- قالت قناة "سكاي نيوز"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعتزم اليوم الخميس، الإعلان عن استثمارات إضافية كبيرة في قطاع الدفاع.

وذكرت القناة، أن جونسون سيعلن عن ذلك في خطاب سيلقيه في البرلمان. وفيه سيشير إلى تخصيص 16.5 مليار جنيه إسترليني إضافي (حوالي 22 مليار دولار) على مدى أربع سنوات، لاحتياجات البلاد الدفاعية.

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وتؤكد القناة، أن هذا أقل مما يحتاجه الجيش البريطاني لحل جميع مشاكله الحالية، لكنه أكثر مما توقعته القيادة العسكرية، على خلفية الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.


وبفضل هذه الزيادة المالية، ستظهر في الجيش البريطاني، قيادة فضائية.

 

وستباشر العمل رسميا كذلك، وحدة خاصة للنشاط في المجال السيبراني. هذه الوحدة، موجودة في الواقع منذ عدة سنوات، وهي تنشط في مجال العمليات الدفاعية والهجومية في المجال الإلكتروني.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة البريطانية، إنشاء بنية عسكرية للعمل في مجال الذكاء الصناعي.


وستنفق بعض الأموال المذكورة، على شراء آليات مدرعة جديدة لتحل محل القديمة، وفرقاطات جديدة، وكذلك على المحافظة على الترسانة النووية الوطنية.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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