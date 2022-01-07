بريطانيا تسجّل إصابة بشرية نادرة بانفلونزا الطيور

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا حالة نادرة بإصابة شخص بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب انكلترا.

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وذكرت هيئة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إصابة شخص بعد رصد وباء من سلالة "اتش 5 ان 1" (H5N1) من انفلونزا الطيور بين طيوره.



وأضافت، أن الشخص أُصيب بعد مخالطته الوثيقة جدًا والمنتظمة لعدد كبير من الطيور المصابة، كان يعتني بها داخل وحول منزله لفترة طويلة.



وأشارت الهيئة إلى أن انتقال انفلونزا الطيور إلى الإنسان "نادر جداً" وأن الخطر لا يزال "ضئيلاً جداً" بالنسبة للإنسان رغم انتشار وباء قوي جدًا في صفوف الطيور.

بترا