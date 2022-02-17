بريطانيا: سياسة الباب المفتوح لحلف الأطلسي لن تتغير

الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن أوكرانيا تسير على طريق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن لندن أوضحت للكرملين أن سياسة الحلف بضم أعضاء جدد لن تتغير.

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وأضاف والاس في تصرحيات للصحفيين في مقر الحلف ببروكسل اليوم الخميس، وأوردتها وسائل الإعلام البريطانية، "لايزال الحلف منظمة ذات باب مفتوح، و لقد أوضحت للكرملين أن الدول تختار حلف الأطلسي وليس العكس".



من جهة أخرى، حذر نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي أن فترة "المواجهة الحادة" بين روسيا والغرب يمكن أن تستمر لجيل أو أكثر".



وقال هيبي لإذاعة"إل بي سي" البريطانية اليوم ، "سواء قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن غزو أم لا، أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين أننا على شفا فترة جديدة من المواجهة الحادة مع روسيا والتي يمكن أن تستمر لجيل أو أكثر".