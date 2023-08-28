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الإثنين، 28-08-2023 04:11 م

بريطانيا.. عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية يؤخر عشرات الرحلات

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الوكيل الإخباري - أدى عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا إلى تأخير وإلغاء محتمل لعشرات الرحلات، فيما يعتبر أنه في أحد أكثر أيام العام ازدحاما.

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وعلمت صحيفة "الإندبندنت" أن نظام التحكم الرئيسي التابع لشركة "ناتس"، وهي خدمة الحركة الجوية الوطنية، يواجه عطلا تقنيا، مشيرة إلى أن الطائرات محتجزة على الأرض، ومن المرجح أن يتم تحويل الطائرات الموجودة بالفعل في الجو إلى مطارات في أوروبا.


وقالت إنه حتى لو تم حل المشكلة بسرعة، فمن المتوقع حدوث اضطراب لبقية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة يعمل اليوم بكامل طاقته، خاصة في مطاري هيثرو وغاتويك.


ومن المقرر أن يعود مئات الآلاف من الركاب جوا إلى المملكة المتحدة، والعديد منهم عائلات أنهت عطلتها الصيفية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.

 

RT

 




 

 


 

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