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الأحد، 17-09-2023 04:23 م

بريطانيا.. معضلة كبيرة تواجه المدارس وخبير يصفها بالسرطان

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الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحفية عن "معضلة كبيرة" تواجه المدارس البريطانية، فيما وصفها خبير تربوي بـ"السرطان الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه يجري القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات وهو يحملون السكاكين في المدارس.

وكشفت أرقام للسلطات الأمنية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم إيقاف نحو 500 طفل تقل أعمارهم عن 11 عاما، يحملون أدوات حادة، في السنوات الأربع الماضية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ميرور" أن "الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أكثر من 1000"، موضحة أن الأدوات الحادة تشمل الشفرات وسكاكين المطبخ والمقصات وسكاكين ستانلي.

وحذر ديفيد سيمونز، وهو مدرس سابق أسس مؤسسة خيرية رياضية للشباب، من أن نقص الموظفين وضباط الشرطة في المدارس من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن طفلا، يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هدده بسكين في عام 2017، مضيفا أن هذه المعضلة هي بمثابة "سرطان ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

هذا وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تعليقه على القضية: "نستثمر أموالا كبيرة في معالجة المشكلة.. وحدات الحد من العنف لدينا تضم الشركاء في المناطق التي يعملون فيها، لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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