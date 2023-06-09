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الجمعة، 09-06-2023 09:03 ص

بريطانيا والسويد تعترضان طائرتين عسكريتين روسيتين اقتربتا من مجال «الناتو»

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الوكيل الإخباري - اعترضت طائرات حربية بريطانية وسويدية، طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو والسويد مساء أمس الخميس، وفقاً للقوات الجوية الملكية البريطانية.

وقالت القوات الجوية البريطانية، إن طائرات جربين تابعة للقوات الجوية السويدية، وطائرات تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، سارعت لاعتراض طائرة مقاتلة من طراز سو-27 فلانكر، وطائرة استطلاع من طراز إيل-20 تتبعان القوات الروسية.

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وذكر حلف شمال الأطلسي، أن طائرات المملكة المتحدة تنتشر كجزء من مهمة المراقبة الجوية للحلف فوق سماء دول البلطيق، والمعروفة باسم بعثة الشرطة الجوية للبلطيق.


وجاء في تغريدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عبر «تويتر»، أن الطائرتين الروسيتين لم تمتثلا للمعايير الدولية، وفشلتا في التواصل مع مناطق معلومات الطيران ذات الصلة ومع ذلك، بقيتا في المجال الجوي الدولي وحلقتا بطريقة احترافية.


وأضاف سلاح الجو الملكي البريطاني: «كان هذا اعتراضاً روتينياً يشارك فيه طيارون وفنيون من السرب الأول لسلاح الجو الملكي، لتأمين سماء البلطيق».

 

البيان

 




 

 


 

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