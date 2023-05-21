الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 04:24 م

السعودية تندد باقتحام بن غفير لباحة المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "هذه الممارسات الممنهجة تعد تعديا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

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وحملت الوزارة القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات".


وفي وقت سابق اليوم الأحد، دان كل من الأردن ومصر والجامعة العربية، اقتحام بن غفير لباحات الأقصى باعتباره "تصرفا استفزازيا" و"تصعيدا خطيرا" و"خرقا للقانون وللوضع التاريخي للقدس".

 




 

 


 

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