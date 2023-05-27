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السبت، 27-05-2023 10:24 ص

ألمانيا تحرك وحدات باتريوت الدفاعية الجوية لتأمين قمة الناتو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أمس الجمعة أنها ستحرك أنظمة الدفاع الجوي ”باتريوت” من سلوفاكيا إلى ليتوانيا ضمن جهود لتوفير الأمن لقمة الناتو التي ستستضيفها الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في يوليو.

ستوفر ألمانيا الأصول البرية والجوية والبحرية لتساعد في تأمين قمة قادة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو بطلب من الحلف، وفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة.

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ولم تعرض تفاصيل، لكنها قالت إنها ستنشر وحدات موجودة حاليا بالجناح الشرقي للناتو أو تلك التي بإمكانها العمل من ألمانيا.


وأضافت أن وحدات باتريوت الموجودة حاليا في سلوفاكيا فضلا عن مواد الدعم الموجودة الآن في بولندا ستنقل إلى ليتوانيا، ما يضع حدا لنشر أنظمة باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، الذي بدأ بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي.


وأوضحت وزارة الدفاع أن ألمانيا ستستمر في دعم حليفة الناتو سلوفاكيا، جارة أوكرانيا، برادارات مراقبة جوية إضافية، وعرض تقديم دعم من القوات الجوية في مراقبة مجالها الجوي، وغير ذلك.

 

البيان

 




 

 


 

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