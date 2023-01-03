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الثلاثاء، 03-01-2023 09:11 ص

بريغوجين: الفصائل الأوكرانية أقامت 500 خط دفاعي في أرتيوموفسك

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الوكيل الاخباري- قال مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، إن الجيش الأوكراني قام في أرتيوموفسك (باخموت)، بتنظيم وبناء 500 من الخطوط الدفاعية، لذا تتقدم الوحدات الروسية بصعوبة.

وأضاف: "أرتيوموفسك هي عبارة عن قلعة حصينة في كل دار وبيت. في سبيل كل بيت هناك يكافح رجالنا أحيانا أكثر من يوم واحد. في بعض الأحيان نحتاج لأسابيع لتحرير منزل واحد. يتم تحرير المنطقة منزلا خلف منزل".

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ووفقا له، الاستيلاء على هذا البيت أو ذاك لا يعني بتاتا أنه تم اختراق خط دفاع الجيش الأوكراني.

وتابع بريغوجين القول: "تقوم في الصباح بالاستيلاء على أحد البيوت وتعتقد أنه تم اختراق خط  الدفاع. ولكن خلف هذا المنزل يوجد دفاع آخر وهكذا. وكم عدد خطوط الدفاع هذه في أرتيموفسك؟ إذا قلنا 500، فلن نكون مخطئين على الأرجح. كل 10 أمتار خط دفاع".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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