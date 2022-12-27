وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت أكثر من 200 جندي أوكراني بالإضافة إلى عشرات الآليات والمعدات العسكرية التي تم تدميرها.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية قصفت بالمدفعية تمركزات الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية ما أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير آليتين مصفحتين و3 سيارات.وفي اتجاه كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 40 جنديا بقصف مدفعي نفذته القوات الروسية، بالإضافة إلى تدمير 4 مدرعات وسيارتين.وفي اتجاه دونيتسك نفذت القوات الروسية هجوما ناجحا وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية، حيث تمكنت من القضاء على نحو 60 جنديا وتدمير عدد من الآليات العسكرية.وفي محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي وتدمير عدد من الآليات العسكرية خلال الاشتباكات.