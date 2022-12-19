ضابط: أوكرانيا حشدت حوالي 800 شخص دون تدريب عسكري بالقرب من أرتيموفسك

الوكيل الاخباري- قال أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قيادة الجيش الأوكراني نشرت حوالي 800 جندي من الاحتياط في منطقة مدينة أرتيموفسك (باخموت).



وأضاف: "من أجل التعويض عن خسائرها من القتلى، قامت القيادة الأوكرانية بحشد حوالي 800 جندي أوكراني من الذين تمت تعبئتهم مؤخرا في منطقة المركز السكني أرتيموفسك التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية. ومعظم هؤلاء لم يخضعوا للتدريب العسكري، ولا يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع الأسلحة، والعديد منهم لا يمتلكون حتى تخصصات عسكرية مسجلة.

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في يوم الجمعة الماضي، أعلن ماروتشكو أن عدد العناصر في بعض وحدات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيموفسك يبلغ 30 ٪ فقط من العدد الرسمي المحدد.



ووفقا له، يفتقد نصف العسكريين الأوكرانيين الموجودين على خط التماس في اتجاه أرتيموفسك، لأي خبرة قتالية، "والعديد منهم لم يحمل مدفع رشاش بيده على الإطلاق ولم يخضع للتدريب المطلوب".

روسيا اليوم