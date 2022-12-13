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الثلاثاء، 13-12-2022 04:56 م

صحيفة: مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة تنفد ولا يمكن تعويضها

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك"، تنفد ولا توجد إمكانية للحصول عليها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الجيش الأوكراني يعتمد بالأساس على منظومات الدفاع الجوي السوفيتية من نوع "إس-300" ومنظومات "بوك"، وأن الحصول على الذخيرة وقطاع الغيار لها أصبح أمر غير ممكن لأنها صنع روسي وغير متوفرة في الأسواق العالمية.

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وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، يوري إيغنات، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تطلق عادة صاروخين من طراز "إس-300" و"بوك" على صاروخ روسي واحد لزيادة فرص اعتراضه بـ "أنظمتها القديمة".


وقد تلقت القوات الأوكرانية من الغرب 30 منصة إطلاق مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل "IRIS-T" و"NASAMS" ومع ذلك، وفقا للمتحدث باسم الجيش الأوكراني فإن كييف تحتاج إلى "المئات" من هذه الأسلحة بسبب نفاد المخزون.


وفي نفس السياق أشارت الصحيفة إلى أنه على عكس ما يعاني منه الجيش الأوكراني فإن الجيش الروسي لا يزال يمتلك ترسانة كبيرة من الذخائر والصواريخ الباليستية.

 

RT

 




 

 


 

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