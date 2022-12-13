خبير عسكري أمريكي يرى نهاية زيلينسكي الفرار إلى بولندا

الوكيل الاخباري- صرح الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاغون في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب" بأن مصير زيلينسكي سوف يكون الفرار من أوكرانيا غربا.



ووفقا لماكغريغور فإنه "ليس لدى زيلينسكي ما يعتمد عليه، باستثناء إمكانية الفرار إلى بولندا، على الأقل حينما تتصاعد حدة الصراع.. وإلا فقد انتهى دوره"

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ويرى الكولونيل الأمريكي المتقاعد أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، وحجم الجيش الأوكراني يتراجع بسرعة، وسوف تنشأ قريبا حالة حينما لا يكون هناك من يقاتل فيها، إضافة إلى ذلك، تواجه أوكرانيا مشكلة نقص الوقود والذخيرة.

روسيا اليوم