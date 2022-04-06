بسبب الضباب .. تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات التركية تعليق حركة عبور السفن من مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، في كلا الاتجاهين، بسبب كثافة الضباب.



وذكرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية، في بيان الأربعاء، أنّ حركة الملاحة تم تعليقها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف.



وأشار البيان أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 01:20 (10:20 توقيت غرينتش).



ويصل مضيق البوسفور، بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كما يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعتبر ممرًا بحريًا هامًا لعبور السفن بين البحرين.

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