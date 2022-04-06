الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بخطوات الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

تحذير للسائقين على الطريق الصحراوي والمناطق الشرقية

حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

أردني يطبخ المنسف على حمم بُركان في غواتيمالا – فيديو

الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

الأردنيون استهلكوا 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان

المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الإقبال على القطايف بلغ ذروته خلال أول أيام رمضان

إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

الأربعاء، 06-04-2022 01:02 م

بسبب الضباب .. تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

erdsrtmw4aibsl1_1


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات التركية تعليق حركة عبور السفن من مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، في كلا الاتجاهين، بسبب كثافة الضباب.

وذكرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية، في بيان الأربعاء، أنّ حركة الملاحة تم تعليقها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف.

وأشار البيان أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 01:20 (10:20 توقيت غرينتش).

ويصل مضيق البوسفور، بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كما يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعتبر ممرًا بحريًا هامًا لعبور السفن بين البحرين.

اضافة اعلان

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999

السعودية.. غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا -فيديو

4150583

واشنطن توافق على صفقة جديدة لبيع تايوان تجهيزات عسكرية

580201807070619111911

مصر .. نوع شوكلاتة يثير جدلا كبيرا والشركة المستوردة توضح

1200px-Flag_of_NATO_667774

الناتو يحذر من هجوم روسي ضخم لفصل الشرق الأوكراني

WhatsApp Image 2022-04-06 at 1.08.01 AM

السعودية تخصص 100 باب لإستقبال المعتمرين وتحدد المداخل والمخارج -تفاصيل

666

اليمن .. المؤسسة العامة للكهرباء تعلن عدم قدرتها على إمداد المستشفيات بالطاقة

أخبار متعلقة
مضيق-البوسفور

تركيا .. عودة الملاحة في مضيق البوسفور

مضيق

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور