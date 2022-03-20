تركيا .. عودة الملاحة في مضيق البوسفور

الوكيل الإخباري-أعادت السلطات التركية، ليل السبت/ الأحد، حركة الملاحة في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول، إثر تعليقها بعد تعطل سفينة شحن بالمضيق.

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وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في بيان أن حركة الملاحة عادت في المضيق بعد سحب السفينة إلى شاطئ منطقة "بويوك دره" بحي "صاري ير" المطل على البوسفور بالشق الأوروبي من إسطنبول.



وفي وقت سابق، ذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في بيان أن سفينة شحن أبحرت من سواحل ولاية قوجة إيلي التركية باتجاه مدينة كونستانتسا الرومانية، وتعطل محركها أمام شاطئ منطقة "بويرازكوي" في مضيق البوسفور.



وأكد البيان أن قاطرتي إنقاذ، وقارب إجلاء توجهت على الفور لإغاثة السفينة "آنا ماريا دي" قبالة شاطئ "بويرازكوي" المطل على مدخل البوسفور من جهة البحر الأسود.



وأضاف أن السلطات التركية علقت حركة الملاحة في البوسفور بالاتجاهين كإجراء احترازي.

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