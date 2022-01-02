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الأحد، 02-01-2022 03:17 م

بسبب الطقس .. تعطيل الدراسة ليوم غد في الكويت -فيديو

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور علي المضف اليوم الأحد وقف الدراسة غدا الاثنين في كافة المدارس الحكومية والخاصة نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر فيها البلاد.

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واضاف وزير التربية الكويتي انه تم تأجيل الاختبارات للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غد الاثنين ، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الاجراءات الخاصة بها. 

 

وأكد الوزير استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة الكويتية اليوم. 

 

وأشار إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أوأضرار تكون قد تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة الحالية .

 

 

 

 وكالة الأنباء الكويتية 

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