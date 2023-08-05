السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

السبت، 05-08-2023 12:40 م

بسبب تهديدات.. الادعاء الأمريكي يحيل ترامب إلى القضاء

image (75)


الوكيل الإخباري - أحال ممثلو ادعاء أمريكيون إلى القضاء منشوراً يحمل تهديداً كتبه الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس "الجمعة"، وقالوا إنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.

وكتب ترامب أمس "الجمعة" في منشور على منصة تروث سوشال التي يملكها عبارة "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، وذلك بعد يوم واحد من الدفع ببراءته من اتهامات بأنه دبر مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 والتي انتهت بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن.

اضافة اعلان


وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية إن منشور ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.


وفي إطار عملية معروفة باسم المكاشفة، يُطلب من ممثلي الادعاء تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات.


وكتب ممثلو الادعاء "يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي ضار على الشهود أو يؤثر سلباً على عدالة القضاء في هذه القضية"، مشيرين إلى أن ترامب لديه سجل من مهاجمة القضاة والمحامين العامين والشهود في قضايا أخرى ضده.


وأصدر متحدث باسم ترامب بيانا دافع فيه عن منشور الرئيس السابق.
ويقول ترامب إن جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ce254e4c59b7321169698a

آخر التطورات الميدانية في السودان

4

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

1691233146249

ميقاتي: الوضع الأمني اللبناني مستقر ولا يستدعي القلق والهلع

64ce25804236047f4f1ea104

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

122278

إيران تعلن تزويد بحريتها بصواريخ تستخدم الذكاء الاصطناعي

1691227518069

سفارات في لبنان تحذر رعاياها من الاقتراب لمواقع الاضطرابات

أخبار متعلقة
64cdfc784c59b7321169696d

موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية

1691159514500 (1)

موسكو تطالب واشنطن بتسهيل تنفيذ صفقة الحبوب وتصدير منتجاتها الزراعية

64b5b055423604651f2f7182

البيت الأبيض: ليس بوسعنا تحميل أي طرف مسؤولية الهجوم على جسر القرم

64acec7e4c59b75f195ccd60

مصدر ملكي بريطاني يعلل "خرق" بايدن للبروتوكول

246930

بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا

246045

الناتو يستعرض قوته العسكرية في قمة فيلنيوس