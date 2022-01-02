بسبب كورونا .. الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل السفر

الوكيل الإخباري-أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم.

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وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة.



وأضافت أن الإصابات تقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها.

وأفادت بأن تلك التطورات ستعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.





روسيا اليوم

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