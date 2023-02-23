بعثة إنسانية و17 شاحنة مساعدات تدخل سورية عبر باب الهوى

الوكيل الإخباري- وفدت بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة الليلة الماضية الى محافظة إدلب السورية حيث زار الوفد مخيما للنازحين ومركز استقبال في حارم وسلقين ومعرة مصرين.

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وقال الناطق الاممي، ستيفان دوجاريك، انه تم توزيع الإمدادات الطبية في ثلاثة مستشفيات.



وأشار دوجاريك الى ان 17 شاحنة عبرت أمس الأربعاء باب الهوى وباب السلام محملة بالمساعدات المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد الشاحنات التابعة للأمم المتحدة التي عبرت المعابر الحدودية الثلاثة 282 شاحنة منذ 9 شباط.

بترا