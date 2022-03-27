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الأحد، 27-03-2022 02:33 م

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور

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الوكيل الإخباري-شاركت سفينة "أقجة قوجه إم-268" المضادة للألغام، في عمليات المسح تحسباً لوجود ألغام بعد إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.

وتنضم سفينة "أقجة قوجه إم-268" إلى سفينة أقجاي إم-270 (التابعتين لقيادة القوات البحرية)، لعمليات المسح في مضيق البوسفور.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار في وقت سابق، إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور، رصدته سفينة تجارية خلال ساعات الصباح.

وأضاف أكار أنه تم إجراء التنسيق اللازم مع عناصر القوات البحرية وخفر السواحل والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان استمرار آمن للملاحة البحرية.

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