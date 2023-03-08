بعد تجربته الأولى مع بنس.. ترامب يفكر باختيار امرأة لتكون نائب عنه

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس السابق يفكر باختيار امرأة لتولي منصب نائب الرئيس، ومن أبرز المرشحات الأربعة اللواتي يعتقد أنهم مناسبات هي كاري لايك.

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وقال الموقع إن ترامب يخوض الانتخابات العامة في نوفمبر 2024، ويعرف أنه يعاني من ضعف هائل مع النساء اللواتي يسكن بالضواحي ذوات البشرة البيضاء، وأنه يحتاج إليهن للتغلب على الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أن لايك وهي مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة التي خسرت سباقها لمنصب حاكم ولاية أريزونا في نوفمبر، لديها أهم مؤهل للحصول على المنصب.



وأوضح أن لايك أظهرت أنها مستعدة للدفاع عن ترامب، بغض النظر عن القضية أو الجدل القائم. لكن أصدقاء ترامب يقولون إن اختيار ترامب للايك سيون له جانب سلبي، فهو لا يريد المخاطرة بأن تتفوق عليه.



وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ: "أي شخص يعتقد أنه يعرف ما سيفعله الرئيس ترامب، يكون لديه معلومات مضللة ويحاول كسب تأييد مرشحي نائب الرئيس المحتملين.. الرئيس ترامب سيختار رفيقه في السباق في وقته، وأولئك الذين يلعبون اللعبة الإعلامية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة".



وأفاد "أكسيوس" بأن بعض المقربين من ترامب يعتقدون أن السفيرة السابقة للأمم المتحدة، والمرشحة الجمهورية للرئاسة نيكي هايلي، قد تكون هي الأنسب لتولي منصب نائب الرئيس.

ومن بين المرشحات الأخريات حاكمة ولاية أركنساس سارة هاكابي ساندرز، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.



