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السبت، 12-08-2023 08:10 ص

بعد وعكة خطيب المسجد الحرام.. بيان يكشف حالته الصحية

غ


الوكيل الاخباري - طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، الجميع على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي مجددا.

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ونشر الحساب الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع إكس "تويتر سابقا" صورا تظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي رفقة عدد من الأشخاص وهو بصحة جيدة.


كما أرفقت الصور بتعليق جاء فيه: "وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د ماهر المعيقلي حفظه الله خلال زيارتها لفضيلته في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة إنسانية جميلة، للشيخ عبد الرحمن السديس، خلال صلاة الجمعة في الحرم المكي.


وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر محرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.


وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعيقلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة سورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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