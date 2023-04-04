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الثلاثاء، 04-04-2023 11:31 ص

بكين: اللقاء بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي سيضر بالعلاقات بين بكين وواشنطن

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الوكيل الإخباري- رأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر غدا الأربعاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال ناطق باسم القنصلية الصينية في لوس انجلوس في الولايات المتحدة إن اللقاء الذي سيجرى في ولاية كاليفورنيا "سيجرح مشاعر 1.4 مليار مواطن صيني" و"ستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية".

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وأضافت القنصلية "يتجاهل رئيس مجلس النواب ماكارثي الدعم الواسع في المجتمع الدولي لمبدأ الصين واحدة ويتجاهل الدروس التي كان ينبغي أن تستخلص من أخطاء سابقة".

وتابع البيان "مما لا شك فيه أن (ماكارثي) سيرتكب الخطأ نفسه مجددا، ما سيلحق مزيدا من الضرر في العلاقات الصينية-الأمريكية إلا أن ذلك سيزيد الشعب الصيني إرادة وعزما" لتحقيق "إعادة التوحيد" مع تايوان.

وتعتبر الصين، جزيرة تايوان جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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