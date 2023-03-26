الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم الأحد إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس.



اتفق البلدان على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

اضافة اعلان



جاء ذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين هندوراس وتايوان.



وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".



وقالت حكومة هندوراس إنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان.



وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على "تويتر"، "تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها".



وأضافت الوزارة أن هندوراس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمي مع تايوان.



ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.



وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.



وبموجب سياسة "الصين الواحدة"، لا تقبل بكين إقامة علاقات دبلوماسية معها ومع تايوان في الوقت نفسه. ويؤدي اعتراف أي دولة بجمهورية الصين الشعبية إلى قطع العلاقات بينها وبين تايوان.

البيان