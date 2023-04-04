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الثلاثاء، 04-04-2023 08:42 ص

رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي رئيسة تايوان في كاليفورنيا الأربعاء

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي أنه سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا يوم الأربعاء رغم تهديدات الصين بالرد على هذا "الاستفزاز".

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وفي بيان، أوضح مكتب مكارثي أن اللقاء سيعقد في ضواحي لوس أنجلوس في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية وسيشارك فيه عدد من أعضاء الكونغرس.

وكانت الصين توعّدت بـ"الرد" إذ ما عقد اللقاء بين مكارثي ورئيسة تايوان، حيث أن الصين عبرت سابقا عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة التي تقدم لتايوان دعما عسكريا في مواجهة بكين منذ عقود.

وكان مكارثي يعتزم أن يحذو حذو رئيسة مجلس النواب السابقة الديموقراطية نانسي بيلوسي التي زارت تايوان في أغسطس ما اثار غضب الصين، التي نظمت ردا عليها مناورات واسعة حول الجزيرة.

وقال القائم بأعمال السفارة الصينية في واشنطن تشو تشويوان: "نحث الولايات المتحدة على عدم مواصلة اللعب بالنار في مسألة تايوان..أولئك الذين يلعبون بالنار يقضون بالنار. هذا ليس تهديداً".

فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنه "ليس لدى الصين على الإطلاق أي سبب لرد الفعل المبالغ على هذه الممارسة المعتادة".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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