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الثلاثاء، 01-08-2023 10:22 ص

بكين: المساعدة الأمريكية لتايوان تدخل في الشؤون الداخلية للصين

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الوكيل الإخباري- وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

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وقال تان كه في خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تتدخل الولايات المتحدة من خلال تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتلحق ضررا جديا بسيادتها ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر. إننا نعارض ذلك بشكل قاطع وقد قدمنا احتجاجا جادا للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن مسألة تايوان مرتبطة بمصالح الصين الأصلية وتعد خطا أحمر في العلاقات الأمريكية الصينية لا يمكن تجاوزه.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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