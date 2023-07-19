بكين تؤكد زيارة "الثعلب العجوز"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي الأسبق، التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو في بكين.

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وقالت وزارة الدفاع الصينية، في البيان، إن كيسنجر قال إنه في بكين "كصديق للصين"، وذكر أنه "يجب على الولايات المتحدة والصين القضاء على سوء التفاهم والتعايش السلمي وتجنب المواجهة"، وأضاف: "لقد أثبت التاريخ والممارسة مرارا وتكرارا أنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا الصين التعامل مع الآخر كخصم".



ووفق البيان، حث وزير الدفاع الصيني، خلال اللقاء، واشنطن على اتخاذ "القرار الاستراتيجي الصحيح"، معربا عن أمله في أن تتمكن الصين وأمريكا من العمل معا "لتعزيز العلاقة بين البلدين والجيشين".



يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على لي شانغفو في عام 2018.

روسيا اليوم