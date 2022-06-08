الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 سنوات

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

سيارة تصدم حشدا موقعة قتيلا و30 اصابة في برلين

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ .. ما السبب!

الاحتلال يعتقل صيادين في بحر غزة

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب الخليل

إرادة ملكية بترفيع ضباط في الجيش

شاحنات أردنية عالقة على الحدود السورية .. ومصدر يوضح

الأربعاء، 08-06-2022 11:28 ص

بلومبرغ: الولايات المتحدة قررت تقليل اعتمادها على اليورانيوم الروسي

62a0599842360451096ff23a


الوكيل الاخباري- كتبت وكالة أنباء "بلومبرغ" تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إقناع الكونغرس بدعم خطة لشراء اليورانيوم المخصب مباشرة من المنتجين بمبلغ 4.3 مليار.

اضافة اعلان

 

وبحسب الوكالة، مثل هذه الخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على استيراد الموارد الروسية، فيما يتخوف ممثلو وزارة الطاقة الأمريكية، من أن يؤدي وقف إمدادات اليورانيوم إلى انقطاع تشغيل المفاعلات النووية التجارية.

في نفس الوقت، سيسمح تنفيذ الخطة بإيجاد مشتر حكومي في الدولة، والذي بدوره سيحفز السوق المحلية. وبحسب الكاتب، بدأت أسهم شركات اليورانيوم بعد الإعلان عن الفكرة في الارتفاع.

وعلى الرغم من ذلك، لن يكون من السهل على واشنطن إطلاق صناعة اليورانيوم الخاصة بها، إذ لم يتبق سوى منشأة تخصيب تجارية واحدة في الولايات المتحدة هي مصنع يورينكو في نيو مكسيكو. وهذا التحالف بين الشركات ذاته مقسم بين ممثلي بريطانيا وهولندا وألمانيا، علاوة على ضرورة موافقة أعضاء الكونغرس على الخيار المقترح لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت امتنعت في مارس الماضي عن شراء النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202214152533711183219

للعام الثالث.. هونغ كونغ تحتفظ بمركزها كأغلى مدينة في العالم

62a047034236044ef920f561

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

قطار

مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته في إيران

وو

محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع في سلسلة جبال جنوب مكة المكرمة

مك

6 قتلى بهجوم مسلح على طلبة مدرسة ثانوية في المكسيك

w

الأمم المتحدة : مقتل 4235 أوكرانيا منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
اممم

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

629b0f524c59b73d2f2c2042

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

629891d34236041c9f6e5730

زلة لسان بايدن تخيف الأمريكيين

بايدن4

بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متقدمة

629492f34236042fb00a910a

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

دولارات 2

مجلس النواب الأميركي يقر 40 مليارا مساعدة لأوكرانيا