السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الجمعة، 21-01-2022 02:06 م

بلينكن: روسيا ستواجه رد سريع وصارم إذا غزت أوكرانيا.. والكرملين: نحن لا نخشى أحداً

image (22)


الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مستهلّ محادثات بينهما تُعتبر حاسمة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، أنه لا يتوقع "اختراقًا".اضافة اعلان


فيما كانا يجلسان وجهًا لوجه، توعّد بلينكن لافروف، في مستهلّ جلسة المحادثات التي يُتوقع أن تستمرّ نحو ساعتين، بردّ "موحّد وسريع وصارم" في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنّه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي.

ويُتوقع ألا تتجاوز مدة اللقاء الذي يُعقد في أحد القصور المطلّة على بحيرة ليمان، الساعتين، على أن يدلي بعده كلّ من الوزيرين بتصريحات بشكل منفصل أمام الصحافة.

تصافح لافروف وبلينكن اللذان يعرفان بعضهما جيّدًا، نحو الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش ودخلا مباشرةً في صلب الموضوع حتى قبل أن يُدعى الصحافيون للخروج من القاعة.

وهذا اللقاء هو أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثّف بدأ منذ 11 يوما في جنيف بين مساعدَيهما.

وتشتبه واشنطن في أن موسكو تنوي غزو أوكرانيا، فيما ينفي الكرملين أن تكون لديه أي نية في ذلك، رغم إبقائه على نحو مئة ألف جندي على طول الحدود مع جارته.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان غرّدت ليلا، أن الأميركيين وحلفاءهم مدّوا يدهم لكن "حتى الآن رُفضت خطواتنا التي تدلّ على حسن نية".

وقال نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف باللغة الإنجليزية للصحافيين من القاعة التي يُعقد فيها اللقاء الجمعة، إن "روسيا لا تخاف من أحد، ولا حتى من الولايات المتحدة"، ردًا على سؤال طرحه أحد المراسلين حول ما تخشاه روسيا.

وأضاف باللغة الروسية أن "المحاولة الأميركية لزيادة التوترات أمس وقبل أمس لا تخلق المناخ اللازم" للمحادثات. وتابع "سنحاول جعل الأميركيين يغيّرون لهجتهم، وحضّهم على العمل بحسب أجندتنا، بشأن الضمانات الأمنية".

أ ف ب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
main_image61ccafd027e81 (1)

حبس وزيرة عربية يشتبه تورطها بقضايا فساد

61cc70f84c59b71b5d60f5e7

الكاظمي: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وخروج كل قواته من العراق

thumb_243570_700_400_0_0_exact

دبلوماسي أمريكي يكشف حقائق "مُريبة" لأول مرة عن محاكمة صدام حسين

main_image61cc0273e1ef1

تونس تحقق بوفاة الرئيس السابق السبسي

main_image61cc2ff66d9e6

مصر تضع شروطا صارمة على الراغبين في أداء العمرة

61cb70c94236041895754aba

"الدفاع الروسية" تكشف تفاصيل أسباب عدم تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان الاحتلال