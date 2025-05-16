الجمعة 2025-05-16 01:17 ص
 

البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مستقبلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مستقبلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 16-05-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس، عن اتفاقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات، منها التزام حجمه 14.5 مليار دولار بين بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران والاتحاد للطيران. اضافة اعلان
 
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عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار

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