البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار

12:03 ص

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الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس، عن اتفاقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات، منها التزام حجمه 14.5 مليار دولار بين بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران والاتحاد للطيران. اضافة اعلان

