بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

الوكيل الاخباري- التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في نيودلهي اليوم الخميس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أول لقاء من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام، على ما أفاد مسؤول أميركي فضل عدم ذكر اسمه.

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ونقلت "واشنطن بوست" عن هذا المسؤول أن "بلينكن أبلغ لافروف على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، "التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، والضغط على روسيا للتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة ستارت النووية الجديدة" داعيا الى إطلاق سراح السجين الأميركي بول ويلان المعتقل في روسيا .

بترا