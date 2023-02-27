الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً

الوكيل الإخباري - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد المحاصر، لكنه لم يذكر سبباً لهذه الخطوة.



وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لـ أوكرانيا، التي تخوض معارك في منطقة دونباس.

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وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة الماضي، عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم.

وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022، أي بعد وقت قصير من بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

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